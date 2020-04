The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

(@ChaudhryMAli88)

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Khairpur D. Mogas GAC 28/03/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 29/03/20

2 Fairchern Steed L. Ethanol Alpine 30/03/20

13/14 Vic Golry L. Mill Scale Crystal Sea 31/03/20

16/17 Szczecin Trader D. L. Cnt. Golden 29/03/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Coral Star D.L. Cnt. East Wind 31/03/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Hyundai Faith D.L. Cnt. United Marine 01/04/20

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant...

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Cosco Rotterdam D.L.Cnt. Cosco 30/03/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Mol Generosity OC-Network 02/04/20 Not Sched 1,150 Cnt. 1,200 Cnt.

Cosco Aden Cosco 04/04/20 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 13/04/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Karim P-Delta 20/04/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ulanga Golden 02/04/20 Not Sched 82 Cnt. 500 Cnt.

GENERAL CARGO:

Vectis isle Noble-Sh. 06/04/20 Not Sched 110 MT Nil

OIL TANKER:

Celsius Messina Alpine 01/04/20 Not Sched 2,200 Chemical Nil

Shalamar Pnsc 01/04/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Haruna Express Gac 02/04/20 Not Sched 30,000 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Serene Susannah Clinker Crystal Sea -- 29/03/20 12:55 -

DD Voyager Fertilizer Bulk-Sh. -- 30/03/20 00:48 1

Grand Lady Oil Tanker GAC 23/0320 09:48 -

Iris Virtoria Oil Tanker Alpine OP-I 27/03/20 12:00 -