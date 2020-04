The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Ocean Pluto D. Mogas GAC 29/04/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Sea Challenger D. Base Oil East Wind 25/04/20

14/15 Grace L. Clinkers Ever Green 28/04/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Ever Ursula D. L. Cnt. Green Pak 28/04/20

8/9 Coral Star D. L. Cnt. East Wind 28/04/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Baltic Bridge D. L. Cnt. CMA CGM PAK. 29/04/20

SAPT-4 Cosco Belgium D. L. Cnt. COSCO 28/04/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24/25 Right Hero D. Phosphate WMA Shipcare 25/04/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Oocl Chicago D. L. Cnt. Oocl Pak 28/04/20

28/29 Thorsky D. L. Cnt. Universal 29/04/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Europe Cosco 30/04/20 Not Sched 1000 Cnt.

1000 Cnt.

Kota Karim P Delta 28/04/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Kaya P Delta 30/04/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Mol Grandeur OC-Network 30/04/20 Not Sched 700 Cnt. 1000 Cnt.

Shiling Ocean Sea 02/05/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ubena Golden 01/05/20 Not Sched 627 Cnt. 655 Cnt.

GENERAL CARGO:

Da Cai Yun Cosco 04/05/20 Not Sched 9,247 G.c Nil

Gloria Confidence Golden 05/05/20 Not Sched 19,798 Steel Nil

FERTILIZER:

Bulk Newport Bulk-Sh. 01/05/20 Not Sched 50,650 DAP Nil

OIL TANKER:

Asavari Alpine 30/04/20 Not Sched 2,000 Chemicals Nil

Alpine Persefone Alpine 01/05/20 Not Sched 50,000 Mogas Nil

Tsukuba Galaxy GAC 05/05/20 Not Sched 2,026 Chemicals Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Giessel Oil Tanker OC Pride 23/03/20 09:48

Bw Eagle Oil Tanker GAC 23/04/20 21:30