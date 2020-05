The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

(@FahadShabbir)

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th May, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant....

ALONG SIDE (East Wharves):

4 Aramis D. Gen.Cargo Sea Hawks 05/05/20

13/14 Bulk Newport D. Dap Bulk-Sh. 01/05/20

16/17 Gloria Confidence D. Gen. Cargo Golden 06/05/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Wah Hai-611 D. L. Cnt. Riazeda 05/05/20

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 05/05/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 APL Gwangyang D. L. Cnt. CMA CGM Pak. 07/05/20

ALONG SIDE(West Wharves):

25 Jeil Crystal D. Chemical Alpine 05/05/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant...

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Africa Cosco 07/05/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Mol Generosity OC-Network 07/05/20 Not Sched 700 Cnt.

1000 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 09/05/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet Cosco 10/05/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Cosco Rotterdam Cosco 11/05/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Kaya P Delta 11/05/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Xin Shanghai Cosco 11/05/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Karim P Delta 24/05/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ubena Golden 10/05/20 Not Sched 627 Cnt. 655 Cnt.

GENERAL CARGO:

Da Cai Yun Cosco 06/05/20 Not Sched 9,247 G.c Nil

ROCK/PHOSPHATE:

Crimson Queen WMA Shipcare 13/05/20 Not Sched 53,000 Nil

OIL TANKER:

Quetta PNSC 08/05/20 Not Sched 72,000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Bw Eagle Oil Tanker GAC 23/04/20 21:30