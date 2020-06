The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

(@FahadShabbir)

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Bow Cardinal D. Chemical GAC 03/06/20

11/12 Andreas K D. Cannola Alpine 29/05/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(South Wharf):

Sept-4 Cosco Japan D. L. Cnt. Cosco 03/06/20

ALONG SIDE(West Wharves):

25 NACC Poros L. Cement Sea Trade-Sh. 03/06/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Greenwich Bridge D. L. Cnt. OC-Network 03/06/20

28/29 Telemann D. L. Cnt. Universal 03/06/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Mol Grandeur OC-Network 04/06/20 Not Sched 945 Cnt. 1000 Cnt.

Xin Los Angeles COSCO 04/06/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Decent Green Pak 06/06/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Ever Ursula Green Pak 08/06/e0 Not Sched 1000 Cnt. 900 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Szczecin Trader Golden 04/06/20 Not Sched 548 Cnt. 350 Cnt.

GENERAL CARGO:

Pisti Aaras-Sh. 04/06/20 Not Sched 6,232 G.C Nil Xing Ru Hai Facilities 06/06/20 Not Sched 784 Project Nil

CEMENT:

Bulk Castor Sea Trade-Sh. 04/06/20 Not Sched Nil 44,500

OIL TANKER:

Lime Galaxy Alpine 04/06/20 Not Sched 20,000 SB Oil Nil

Lahore PNSC 06/06/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Shalamar PNSC 06/06/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Oreo Fertilzier Bulk-Sh. -- 31/05/20 15:40 1

Mariana M Oil Tanker GAC -- 21/05/20 14:00 -

1 Shifted from B.No. 14/15 O/A.