RAS AL KHAIMAH, (UrduPoint / Pakistan Point News / WAM - 26th Jan, 2023) H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, issued a resolution appointing Sheikh Arhama bin Saud bin Khaled Al Qasimi as Director of the Office of H.H. the Crown Prince of Ras Al Khaimah at the Emiri Diwan.