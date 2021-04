Ruler of Umm Al Qaiwain condoles with King of Jordan on death of Prince Muhammad bin Talal

UMM AL QAIWAIN,, (UrduPoint / Pakistan Point News / WAM - 30th Apr, 2021) H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu'alla, Supreme Council Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, sent a cable of condolences to HM King Abdullah II of Jordan, on the death of Prince Muhammad bin Talal.

H.H. Sheikh Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu'alla, Crown Prince of Umm Al Qaiwain, dispatched similar cable of condolences to the Jordanian King.