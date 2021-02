Adelaide International day four results

(@ChaudhryMAli88)

Adelaide, Australia, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Feb, 2021 ) :results of matches played at the WTA Adelaide International in Adelaide on Thursday (X denotes seeding): Quarter-finals Jil Teichmann (SUI) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-4, 6-7 (8/10), 7-5 Coco Gauff (USA) bt Shelby Rogers (USA) 2-6, 6-4, 6-4Iga Swiatek (POL X5) bt Danielle Collins (USA) 6-2, 3-0 retiredBelinda Bencic (SUI X2) bt Storm Sanders (AUS) 6-2, 6-4