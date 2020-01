Adelaide International results

Adelaide, Australia, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jan, 2020 ) :results on day two of the ATP-WTA Adelaide International at Memorial Drive: Men's singles 1st round Jeremy Chardy (FRA) bt Gilles Simon (FRA) 6-3, 7-5 Daniel Evans (GBR) bt Juan Ignacio Londero (ARG) 6-2, 6-4 Women's singles 1st round Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bt Anett Kontaveit (EST) 6-2, 6-4 Belinda Bencic (SUI x4) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-4, 6-4 Danielle Collins (USA) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 6-2 Sofia Kenin (USA x7) bt Viktorija Golubic (SUI) 6-0, 6-4Donna Vekic (CRO) bt Anastasija Sevastova (LAT) 4-6, 6-1, 6-3Ajla Tomljanovic (AUS) bt Yulia Putintseva (KAZ) 7-6 (7/4), 6-2