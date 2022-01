Africa Cup of Nations: Malawi factfile

Johannesburg, Jan 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jan, 2022 ) :Factfile for Malawi, who play Guinea, Zimbabwe and Senegal in Group B of the Africa Cup of Nations in Cameroon from February 10: Popular name: Flames Rankings: 35 Africa, 129 world Captain: John Banda Coach: Mario Marinica (ROM) Qualifying results: South Sudan 1-0 1-0, Uganda 1-0 0-2, Burkina Faso 0-0 1-3 Scorers: 2 - Richard Mbulu, 1 - Frank Mhango, Gerald Phiri Previous appearances: 2 Best placing: Last in group in both appearances Squad Goalkeepers: Ernest Kakhobwe (Big Bullets), William Thole (Be Forward Wanderers), Charles Thom (Silver Strikers) Defenders: Peter Cholopi, Stanley Sanudi (both Be Forward Wanderers), Lawrence Chaziya (Civo Utd), Dennis Chembezi (Polokwane City/RSA), Gomezgani Chirwa (Big Bullets), Mark Fodya (Silver Strikers), Limbikani Mzava (AmaZulu/RSA)Midfielders: John Banda (Songo/MOZ), Chikoti Chirwa (Red Lions), Chimwemwe Idana (Big Bullets), Micium Mhone (Blue Eagles), Charles Petro (Sheriff Tiraspol/MDA)Forwards: Peter Banda (Simba/TAN), Yamikani Chester (Be Forward Wanderers), Zebron Kalima (Silver Strikers), Francisco Madinga (Dila Gori/GEO), Richard Mbulu (Baroka/RSA), Gabadinho Mhango (Orlando Pirates/RSA), Khuda Muyaba (Polokwane City/RSA), Robin Ngalande (St George/ETH)