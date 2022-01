Africa Cup of Nations: Senegal factfile

Johannesburg, Jan 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jan, 2022 ) :Factfile for Senegal, who play Zimbabwe, Guinea and Malawi in Group B of the Africa Cup of Nations in Cameroon from February 10: Popular name: Teranga Lions Rankings: 1 Africa, 20 world Captain: Kalidou Koulibaly Coach: Aliou Cisse Qualifying results: Congo Brazzaville 2-0 0-0, Ewatini 1-1 4-1, Guinea-Bissau 2-0 1-0 Scorers: 3 - Famara Diedhiou, 2 - Sadio Mane, 1 - Sidy Sarr, Habib Diallo, Cheikhou Kouyate, Papa Ndiaye, Opa Nguette Previous appearances: 15 Best placings: Runners-up 2002, 2019 Squad Goalkeepers: Seny Dieng (QPR/ENG), Alfred Gomis (Rennes/FRA), Edouard Mendy (Chelsea/ENG) Defenders: Fode Ballo-Toure (AC Milan/ITA), Saliou Ciss (Nancy/FRA), Pape Cisse (Olympiacos/GRE), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain/FRA), Kalidou Koulibaly (Napoli/ITA), Cheikhou Kouyate (Crystal Palace/ENG), Ibrahima Mbaye (Bologna/ITA), Bouna Sarr (Bayern Munich/GER), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp/BEL)Midfielders: Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain/FRA), Pape Gueye (Marseille/FRA), Joseph Lopy (Sochaux/FRA), Mamadou Loum (Alaves/ESP), Nampalys Mendy (Leicester City/ENG), Moustapha Name (Paris FC/FRA), Pape Sarr (Metz/FRA)Forwards: Keita Balde (Cagliari/ITA), Boulaye Dia (Villarreal/ESP), Habib Diallo (Strasbourg/FRA), Famara Diedhiou (Alanyaspor/TUR), Bamba Dieng (Marseille/FRA), Sadio Mane (Liverpool/ENG), Ismaila Sarr (Watford/ENG), Mame Thiam (Kayserispor/TUR)