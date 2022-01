Africa Cup of Nations: Zimbabwe factfile

Johannesburg, Jan 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jan, 2022 ) :Factfile for Zimbabwe, who play Senegal, Malawi and Guinea in Group B of the Africa Cup of Nations in Cameroon from February 10: Popular name: Warriors Rankings: 31 Africa, 121 world Captain: Knowledge Musona Coach: Norman Mapeza Qualifying results: Botswana 0-0 1-0, Zambia 0-2 2-1, Algeria 2-2 1-3 Scorers: 2 - Khama Billiat, 1 - Perfect Chikwende, Prince Dube, Tino Kadewere, Knowledge Musona Previous appearances: 4 Best placing: Last in group in all appearances Squad Goalkeepers: Martin Mapisa (Zamora/ESP), Petros Mhari (Platinum), Talbert Shumba (Free State Stars/RSA) Defenders: Onismor Bhasera (SuperSport Utd/RSA), Takudzwa Chimwemwe (Nkana/ZAM), Teenage Hadebe (Houston Dynamo/USA), Bruce Kangwa (Azam/TAN), Alec Mudimu (Torpedo Kutaisi/GEO), Peter Muduwa (Highlanders), Godknows Muriwa (Dynamos), Gerald Takwara (Venda Academy/RSA), Jordan Zemura (Bournemouth/ENG)Midfielders: Kundai Benyu (Vestri/ISL), Thabani Kamusoko (Zesco Utd/ZAM), Kelvin Madzongwe (Platinum), Kudakwashe Mahachi (SuperSport Utd/RSA), Never Tigere (Azam/TAN), Ishmael Wadi (JDR Stars/RSA)Forwards: Prince Dube (Azam/TAN), Tino Kadewere (Lyon/FRA), David Moyo (Hamilton Academical/SCO), Admiral Muskwe (Luton Town/ENG), Knowledge Musona (Al Tai/KSA)