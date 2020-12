Val Gardena, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Dec, 2020 ) :results and standings after the men's World Cup super-G race in Val Gardena, Italy, on Friday: 1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1min 26.29sec, 2.

Mauro Caviezel (SUI) at 0.12 sec, 3. Kjetil Jansrud (NOR) 0.21, 4. Matthias Mayer (AUT) 0.34, 5. Andreas Sander (GER) 0.60, 6. Nils Allegre (FRA) 0.78, 7. Johan Clarey (FRA) 0.86, 8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0.87, 9.

Marco Odermatt (SUI) 0.98, 10. Beat Feuz (SUI) 1.05 Selected: 12. Dominik Paris (ITA) 1.

14, 13. Christian Walder 1.18 Did not finish: Daniel Danklmaier (AUT), Riccardo Tonetti (ITA), Niklas Koeck (AUT), Manuel Schmid (GER) Super-G standings: 1.

Mauro Caviezel (SUI) 180 pts, 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 122, 3. Kjetil Jansrud (NOR) 100, 4. Christian Walder (AUT) 80, 5. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 80 Overall standings:1. Marco Odermatt (SUI) 290 pts, 2. Alexis Pinturault (FRA) 276, 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 235, 4. Filip Zubcic (CRO) 208, 5. Mauro Caviezel (SUI) 195afp