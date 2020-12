Alta Badia, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Dec, 2020 ) :results and standings after the men's World Cup giant slalom race in Alta Badia, Italy, on Sunday: 1. Alexis Pinturault (FRA) 2:27.19 (1:13.27 + 1:13.92) 2.

Atle Lie McGrath (NOR) 2:27.26 (1:13.73 + 1:13.53) 3. Justin Murisier (SUI) 2:27.43 (1:14.06 + 1:13.37) 4. Marco Odermatt (SUI) 2:27.47 (1:13.67 + 1:13.80) 5. Tommy Ford (USA) 2:27.60 (1:14.37 + 1:13.23) 6.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:27.95 (1:14.30 + 1:13.65) 7. Alexander Schmid (GER) 2:28.09 (1:14.69 + 1:13.40) 8. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:28.10 (1:14.49 + 1:13.61) 9. Zan Kranjec (SLO) 2:28.12 (1:13.87 + 1:14.25) 10.

Filip Zubcic (CRO) 2:28.13 (1:13.53 + 1:14.60) 11. Riccardo Tonetti (ITA) 2:28.30 (1:15.17 + 1:13.13) 12. Stefan Luitz (GER) 2:28.31 (1:14.66 + 1:13.65) 13. Gino Caviezel (SUI) 2:28.43 (1:14.03 + 1:14.40) 13.

Semyel Bissig (SUI) 2:28.43 (1:15.27 + 1:13.16) 15. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:28.46 (1:14.08 + 1:14.38) 16. Mathieu Faivre (FRA) 2:28.48 (1:13.89 + 1:14.59) 17. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)2:28.49 (1:13.87 + 1:14.62) 18.

Lucas Braathen (NOR) 2:28.57 (1:13.78 + 1:14.79) 19. Erik Read (CAN) 2:28.69 (1:15.12 + 1:13.57) 20. River Radamus (USA) 2:28.82 (1:14.55 + 1:14.27) 21. Marco Schwarz (AUT) 2:28.85 (1:15.20 + 1:13.65) 22.

Roland Leitinger (AUT) 2:28.92 (1:13.97 + 1:14.95) 23. Aleksandr Andrienko (RUS) 2:29.

23 (1:15.55 + 1:13.68) 24. Raphael Haaser (AUT) 2:29.30 (1:15.49 + 1:13.81) 25. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:29.45 (1:15.42 + 1:14.03) 26.

Ted Ligety (USA) 2:29.66 (1:14.90 + 1:14.76) 27. Andreas Zampa (SVK) 2:29.90 (1:15.34 + 1:14.56) 28. Cyprien Sarrazin (FRA) 2:29.93 (1:15.20 + 1:14.73) 29. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:29.97 (1:14.90 + 1:15.07) Did not finish 2nd leg: Manuel Feller (AUT) Did not qualify for 2nd leg: Luca De Aliprandini (ITA), Loic Meillard (SUI), Thibaut Favrot (FRA) Overall World Cup standings (after 9 of 38 events): 1.

Alexis Pinturault (FRA) 376 pts 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 375 3. Marco Odermatt (SUI) 340 4. Filip Zubcic (CRO) 234 5. Mauro Caviezel (SUI) 217 6. Tommy Ford (USA) 174 7. Henrik Kristoffersen (NOR) 172 8.

Lucas Braathen (NOR) 168 9. Alexander Schmid (GER) 165 10. Zan Kranjec (SLO) 163 11. Kjetil Jansrud (NOR) 161 12. Beat Feuz (SUI) 152 13. Loic Meillard (SUI) 145 14. Matthias Mayer (AUT) 138 15.

Ryan Cochran-Siegle (USA) 137 World Cup giant slalom standings (after four of 10 events): 1. Marco Odermatt (SUI) 290 pts 2. Alexis Pinturault (FRA) 240 3. Filip Zubcic (CRO) 208 4. Tommy Ford (USA) 174 5. Zan Kranjec (SLO) 157 6. Lucas Braathen (NOR) 155 7. Loic Meillard (SUI) 145 8. Atle Lie McGrath (NOR) 1209. Alexander Schmid (GER) 10510. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 104