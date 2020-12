Vald'Isre, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Dec, 2020 ) :results and standings after the women's World Cup downhill race in Val d'Isere, France, on Friday: 1. Corinne Suter (SUI) 1min 44.62sec, 2.

Sofia Goggia (ITA) at 0.11sec, 3. Breezy Johnson (USA) 0.20, 4. Ilka Stuhec (SLO) 0.65, 5. Nina Ortlieb (AUT) 0.97, 6. Ester Ledecka (CZE) 1.08, 7. Tamara Tippler (AUT) 1.25, 8. Lara Gut-Behrami (SUI) 1.32, Ragnhild Mowinckel (NOR) 1.33, 10.

Elena Curtoni (ITA) 1.36 Selected: 26. Petra Vlhova (SVK) 2.36 Did not finish: Federica Brignone (ITA), Nicole Schmidhofer (AUT) Downhill standings 1. Corinne Suter (SUI) 100 points, 2. Sofia Goggia (ITA) 80, 3.

Breezy Johnson (USA) 60, 4. Ilka Stuhec (SLO) 50, 5. Nina Ortlieb (AUT) 45 Overall standings1. Petra Vlhova (SVK) 425 points, 2. Mikaela Shiffrin (USA) 275, 3. Marta Bassino (ITA) 273, 4. Michelle Gisin (SUI) 269, 5. Federica Brignone (ITA) 248