Vald'Isre, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Dec, 2020 ) :results and standings after the women's World Cup super-G race in Val d'Isere, France, on Sunday: 1. Ester Ledecka (CZE) 1min 24.64sec, 2.

Corinne Suter (SUI) at 0.03sec, 3. Federica Brignone (ITA) 0.35, 4. Marta Bassino (ITA) 0.46, 5. Lara Gut (SUI) 0.78, 6. Petra Vlhova (SVK) 0.84, 7. Sofia Goggia (ITA) 0.85, 8. Elena Curtoni (ITA) 1.17, 9.

Michelle Gisin (SUI) 1.24, 10=. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Keely Cashman (USA) 1:25.93 Super-G standings: 1.

Ester Ledecka (CZE) 100 pts, 2. Corinne Suter (SUI) 80, 3. Federica Brignone (ITA) 60, 4.

Marta Bassino (ITA) 50, 5. Lara Gut (SUI) 45 Overall standings:1. Petra Vlhova (SVK) 465 pts, 2. Michelle Gisin (SUI) 327, 3. Marta Bassino (ITA) 323, 4. Federica Brignone (ITA) 308, 5. Sofia Goggia (ITA) 302, 6.

Mikaela Shiffrin (USA) 275, 7. Corinne Suter (SUI) 271, 8. Lara Gut (SUI) 258, 9. Katharina Liensberger (AUT) 220, 10. Ester Ledecka (CZE) 187SVK - SCHEERDERS VAN KERCHOVE'S VERENIGDE FABRIEKEN