New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Dec, 2019 ) :results on Saturday in the women's alpine World Cup giant slalom at Killington, Vermont: 1. Marta Bassino (ITA) 49.05-49.14--1:38.19 2. Federica Brignone (ITA) 49.64-48.81--1:38.45 3.

Mikaela Shiffrin (USA) 49.46-49.02--1:38.48 4. Michelle Gisin (SUI) 49.34-49.16--1:38.50 5. Tessa Worley (FRA) 49.40-49.29--1:38.69 6. Petra Vlhova (SVK) 49.28-49.56--1:38.84 7. Viktoria Rebensburg (GER) 49.50-49.67--1:39.17 8.

Wendy Holdener (SUI) 49.69-49.62--1:39.31 9. Mina Fuerst Holtmann (NOR) 50.15-49.33--1:39:48 10. Meta Hrovat (SLO) 49.

75-49.78--1:39.53 11. Sofia Goggia (ITA) 50.39-49.28--1:39.67 12. Estelle Alphand (SWE) 50.60-49.21--1:39.81 13.

Coralie Frasse Sombet (FRA) 50.03-49.79--1:39.82 14. Clara Direz (FRA) 50.60-49.38--1:39.98 15. Thea Louise Stjernesund (NOR) 50.08-49.93--1:40.01 Overall standings1. Mikaela Shiffrin (USA) 240pts, 2.

Wendy Holdener (SUI) 128, 3. Federic Brignone (ITA) 125, 4. Marta Bassino (ITA) 122, 5. Michelle Gisin (SUI) 119, 6. Tessa Worley (FRA) 105, 7. Mina Fuerst Holtmann (NOR) 101, 8. Alice Robinson (NZL) 100, 9. Katharina Truppe (AUT) 85, 10. Petra Vlhova (SVK) 58