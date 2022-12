Argentina and France: Routes to the World Cup final

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Dec, 2022 ) :How Argentina and France reached the World Cup final in Qatar: Argentina Group stage Argentina 1 (Messi 10-pen) Saudi Arabia 2 (Saleh Al-Shehri 48, Salem Al-Dawsari 53) Argentina 2 (Messi 64, Fernandez 87) Mexico 0 Poland 0 Argentina 2 (Mac Allister 46, Alvarez 67) Last 16 Argentina 2 (Messi 35, Alvarez 57) Australia 1 (Fernandez 77-og) Quarter-final Netherlands 2 (Weghorst 83, 90+11) Argentina 2 (Molina 35, Messi 73-pen) after extra time Argentina win 4-3 on penalties Semi-final Argentina 3 (Messi 34-pen, Alvarez 39, 69) Croatia 0 Argentina squad Goalkeepers: Franco Armani (River Plate/ARG), Emiliano Martinez (Aston Villa/ENG), Geronimo Rulli (Villarreal/ESP) Defenders: Marcos Acuna (Sevilla/ESP), Juan Foyth (Villarreal/ESP), Lisandro Martinez (Manchester United/ENG), Nahuel Molina (Atletico Madrid/ESP), Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP), Nicolas Otamendi (Benfica/POR), German Pezzella (Real Betis/ESP), Cristian Romero (Tottenham/ENG), Nicolas Tagliafico (Lyon/FRA) Midfielders: Thiago Almada (Atlanta/USA), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid/ESP), Enzo Fernandez (Benfica/POR), Alejandro Gomez (Sevilla/ESP), Alexis Mac Allister (Brighton/ENG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/GER), Leandro Paredes (Juventus/ITA), Guido Rodriguez (Real Betis/ESP) Forwards: Julian Alvarez (Manchester City/ENG), Angel Correa (Fiorentina/ITA), Angel Di Maria (Juventus/ITA), Paulo Dybala (Roma/ITA), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/FRA), Lautaro Martinez (Inter Milan/ITA) World Cup history Winners: 2 (1978 and 1986) Losing finalists: 3 (1930, 1990, 2014) Leading World Cup goalcorer: Lionel Messi (11) Leading scorer at Qatar World Cup: Lionel Messi (5) _______________________________________________________________ France Group stage France 4 (Rabiot 27, Giroud 32, 71, Mbappe 68) Australia 1 (Goodwin 9) France 2 (Mbappe 61, 86) Denmark 1 (Christensen 68) Tunisia 1 (Khazri 58) France 0 Last 16 France 3 (Giroud 44, Mbappe 74, 90+1) Poland 1 (Lewandowski 90+9-pen) Quarter-final England 1 (Kane 54-pen) France 2 (Tchouameni 17, Giroud 78) Semi-final France 2 (Hernandez 5, Kolo Muani 79) Morocco 0 France squad Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham/ENG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Rennes/FRA) Defenders: Axel Disasi (Monaco/FRA), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Ibrahima Konate (Liverpool/ENG), Jules Kounde (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER), Raphael Varane (Manchester United/ENG) Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco/FRA), Matteo Guendouzi (Marseille/FRA), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (Marseille/FRA) Forwards: Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembele (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/GER), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/FRA), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach/GER) World Cup history Winners: 2 (1998, 2018) Losing finalists: 1 (2006)Leading World Cup goalcorer: Just Fontaine (13)Leading scorer at Qatar World Cup: Kylian Mbappe (5)