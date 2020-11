Argentina team to play Australia in Tri Nations

Sydney, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Nov, 2020 ) :The Argentina team named Thursday to play Australia in a Tri Nations Test in Newcastle on Saturday: Argentina (15-1)Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matias Orlando, Santiago Chocobares, Juan Imhoff; Nicolas Sanchez, Tomas Cubelli; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer, Pablo Matera (capt); Matias Alemanno, Guido Petti; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya, Nahuel Tetaz ChapparoReplacements: Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Santiago Cordero