Argentina v France World Cup final starting line-ups

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Dec, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup final between Argentina and France at Lusail Stadium in Doha on Sunday (kick-off 1500 GMT): Argentina (4-3-3) Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Angel Di Maria, Lionel Messi (capt), Julian Alvarez Coach: Lionel Scaloni (ARG) France (4-3-3) Hugo Lloris (capt); Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Kylian Mbappe Coach: Didier Deschamps (FRA) Referee: Szymon Marciniak (POL)