Argentina v Mexico World Cup starting line-ups

(@ChaudhryMAli88)

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2022 ) :Starting line-ups in the Group C World Cup group stage match between Argentina and Mexico in Doha's Lusail stadium on Saturday (kick-off 0100 GMT): Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna; Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez, Alexis Mac Allister, Angel Di Maria; Lionel Messi (capt), Lautaro Martinez Coach: Lionel Scaloni Mexico (5-3-2) Guillermo Ochoa; Jesus Gallardo, Hector Moreno, Cesar Montes, Nestor Araujo, Kevin Alvarez; Luis Chavez, Andres Guardado (capt), Hector Herrera; Alexis Vega, Hirving Lozano Coach: Gerardo Martino (ARG) Referee: Daniele Orsato (ITA)