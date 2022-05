Asian Pacific Open Golf Championship Diamond Cup scores

(@FahadShabbir)

Tokyo, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th May, 2022 ) :Final leading scores Sunday after Sunday's final round of the Asian Tour's Asia Pacific Open Golf Championship Diamond Cup at Oarai Golf Club, Ibaraki, Japan (JPN unless stated, *denotes amateur, par 70): 272 - Shugo Imahira 66-69-69-68 273 - *Kosuke Suzuki 70-70-70-63, Hiroshi Iwata 65-74-66-68, Kaito Onishi 65-67-71-70, Yuto Katsuragawa 67-69-67-70 274 - Rikuya Hoshino 67-67-72-68, *Kazuma Kobori (NZL) 67-70-68-69 275 Jinichiro Kozuma 71-67-69-68, Yuki Inamori 70-64-70-71, Ben Campbell (NZL) 67-70-66-72 276 - Itthipat Buranatanyarat (THA) 71-70-69-66, Ryuko Tokimatsu 71-66-66-73 277 - Yosuke Tsukada 70-69-72-66, Steve Lewton (ENG) 70-69-73-65, Ryo Hisatsune 69-70-71-67, Daijiro Izumida 70-71-69-67 278 - Ajeetesh Sandhu (IND) 70-69-69-70279 - Todd Sinnott (NZL) 66-68-77-68, Ryuichi Oiwa 72-69-70-68, Ryo Noro 71-67-72-69, Gunn Charoenkul (THA) 72-66-72-69, Berry Henson (USA) 66-71-72-70, Yuta Ikeda 67-72-70-70afp