Athletics: Golden Spike meet results

Prague, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jun, 2019 ) :results from the Golden Spike athletics meet in the eastern Czech city of Ostrava on Thursday: Men 100m 1. Mike Rodgers (USA) 10.04sec 2. Andre De Grasse (CAN) 10.05 3.

Xie Zhenye (CHN) 10.06 200m 1. Andre De Grasse (CAN) 19.91sec 2. Christian Coleman (USA) 19.97 3. Clarence Munyai (RSA) 20.31 400m 1. Steven Gardiner (BAH) 44.95sec 2. Abbas Abubaker (BRN) 45.86 3.

Luka Janezic (SLO) 45.97 800m 1. Amel Tuka (BIH) 1min 44.95sec 2. Adam Kszczot (POL) 1:45.63 3. Alfred Kipketer (KEN) 1:45.90 Mile 1. Charlie Da'vall Grice (GBR) 3min 56.95sec 2. Michael Kibet (KEN) 3:57.01 3.

Ben Blankenship (USA) 3:57.27 Long jump 1. Juan Miguel Echevarria (CUB) 8.32m 2. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7.95 3. Filippo Randazzo (ITA) 7.83 Pole vault 1.

Sam Kendricks (USA) 5.93m 2. Piotr Lisek (POL) 5.71 3.

Augusto Dutra (BRA) 5.71 Javelin 1. Magnus Kirt (EST) 90.34m 2. Cyprian Mrzyglod (POL) 83.88 3. Jakub Vadlejch (CZE) 82.97 Shot put 1. Tom Walsh (USA) 22.27m 2. Michal Haratyk (POL) 21.77 3. Tomas Stanek (CZE) 21.04 Women 300m 1.

Shaunae Miller-Uibo (BAH) 34.41sec 2. Brittany Brown (USA) 35.91 3. Jaide Stepter (USA) 36.12 1,500m 1. Gudaf Tsegay (ETH) 4min 02.95sec 2. Sarah McDonald (GBR) 4:03.79 3. Hawi Feysa (ETH) 4:04.13 High jump 1.

Maria Lasitskene (RUS) 2.06m 2. Karina Taranda (BLR) 1.98 3. Nicola McDermott (AUS) 1.96 Javelin 1. Sara Kolak (CRO) 64.45m 2. Martina Ratej (SLO) 61.01 3. Anu Rani (IND) 60.20 Hammer throw 1. Wang Zheng (CHN) 75.80m2. Gwen Berry (USA) 74.383. Alexandra Tavernier (FRA) 73.36