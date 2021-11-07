Athletics: New York Marathon Results
Umer Jamshaid 3 minutes ago Sun 07th November 2021 | 10:50 PM
New York, Nov 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2021 ) :Top finishers in Sunday's New York Marathon: Men 1. Albert Korir (KEN) 2hr 8min 22sec 2. Mohamed El Aaraby (MOR) 2:09:06 3. Eyob Faniel (ITA) 2:09:52 4.
Elkanah Kibet (USA) 2:11:15 5. Abdi Nageeye (NED) 2:11:39 6. Kenenisa Bekele (ETH) 2:12:52 7. Ben True (USA) 2:12:53 8. Nathan Martin (USA) 2:12:57 9.
Kibiwott Kandie (KEN) 2:13:43 10. Jared Ward (USA) 2:14:06 Women 1.
Peres Jepchirchir (KEN) 2:22:39 2. Viola Cheptoo (KEN) 2:22:44 3. Ababel Yeshaneh (ETH) 2:22:52 4. Molly Seidel (USA) 2:24:42 5. Helalia Johannes (NAM) 2:26:09 6. Kellyn Taylor (USA) 2:26:10 7. Annie Frisbie (USA) 2:26:18 8. Laura Thweatt (USA) 2:27:009. Grace Kahura (KEN) 2:30:3210. Stephanie Bruce (USA) 2:31:05