ATP - Tokyo: results

Tokyo, Oct 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Oct, 2022 ) :ATP tournament results after Tuesday's matches, here in Tokyo: Men's 1st round Jaume Munar (ESP) bt Casper Ruud (NOR x1) 6-3, 6-3 Mackenzie McDonald (USA) bt Kaichi Uchida (JPN) 7-6 (7/4), 6-7 (2/7), 6-3 Soonwoo Kwon (KOR) bt Alex de Minaur (AUS x6) 6-3, 6-2 Daniel Evans (GBR x8) bt Radu Albot (MDA) 6-7 (3/7), 6-1, 6-4 Nick Kyrgios (AUS x5) bt Chun Hsin Tseng (TWN) 6-3, 6-1 Kamil Majchrzak (POL) bt Sho Shimabukuro (JPN) 7-6 (7/2), 6-2Rio Noguchi (JPN) bt Ramkumar Ramanathan (IND) 6-4, 3-6, 7-6 (7/1)Borna Coric (CRO x9) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4, 7-6 (7/4)