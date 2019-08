Washington, Aug 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Aug, 2019 ) :results from Friday's matches at the ATP and WTA Washington Open (x denotes seeding): Men Quarter-finals Peter Gojowczyk (GER) bt Kyle Edmund (GBR x13) 6-3, 4-6, 6-3 WomenQuarter-finalsJessica Pegula (USA) bt Lauren Davis (USA) 6-2, 7-6 (7/2)