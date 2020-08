ATP/WTA Western & Southern Open results

(@FahadShabbir)

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2020 ) :results from Tuesday's fourth day of the ATP and WTA Western & Southern Open at New York (x denotes seed): Men 3rd rd Jan-Lennard Struff (GER) bt David Goffin (BEL x7) 6-4, 3-6, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x3) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 6-3 Roberto Bautista (ESP x8) bt Karen Khachanov (RUS x11) 4-6, 6-3, 6-2 3rd rd Elise Mertens (BEL/N.

14) bt Veronika Kudermetova (RUS) 6-2, 6-3Anett Kontaveit (EST/N.12) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-3, 6-3Johanna Konta (GBR/N.8) bt Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 6-2