New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2020 ) :results from Wednesday's matches at the ATP and WTA Western & Southern Open in New York (x denotes seed): Men Quarter-finals Roberto Bautista Agut (ESP x8) bt Daniil Medvedev (RUS x3) 1-6, 6-4, 6-3 Women Quarter-finalsElise Mertens (BEL x14) bt Jessica Pegula (USA) 6-1, 6-3Naomi Osaka (JPN x4) bt Anett Kontaveit (EST x12) 4-6, 6-2, 7-5