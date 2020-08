ATP/WTA Western & Southern Open results - 1st update

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Aug, 2020 ) :results from Saturday's opening day of the ATP and WTA Western and Southern Open at New York (x denotes seed): Men 1st rd Flix Auger-Aliassime (CAN x15) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 6-1 Jan-Lennard Struff (GER) bt Alex De Minaur (AUS) 6-2, 6-4 Borna Coric (CRO) bt Benot Paire (FRA) 6-0, 1-0, retired Pablo Carreo-Busta (ESP) bt Dusan Lajovic (SRB) 7-5, 6-1 Reilly Opelka (USA) bt Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-4 Women 1st rd Kristina Mladenovic (FRA) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-4 Bernarda Pera (USA) bt Heather Watson (GBR) 6-1, 3-6, 6-3Maria Sakkari (GRE x13) bt Cori Gauff (USA) 6-1, 6-3Ekaterina Alexandrova (RUS) bt Elena Rybakina (KAZ x9) 7-5, 7-6 (8/6)