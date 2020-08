ATP/WTA Western & Southern Open results - 1st update

(@FahadShabbir)

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Aug, 2020 ) :results from Sunday's second day of the ATP and WTA Western and Southern Open at New York (x denotes seed): Men 1st rd Tennys Sandgren (USA) bt Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 7-6 (9/7) Marcos Giron (USA) bt Mackenzie McDonald (USA) 7-6 (7/2), 7-5 Karen Khachanov (RUS x11) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 6-4 Diego Schwartzman (ARG x9) bt Casper Ruud (NOR) 7-6 (7/2), 6-3 Mrton Fucsovics (HUN) bt Norbert Gombos (SVK) 6-3, 6-4 Women 1st rd Elise Mertens (BEL x14) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-0, 6-2 Jessica Pegula (USA) bt Jennifer Brady (USA) 7-6 (7/5), 6-4 Catherine Bellis (USA) bt Ocane Dodin (FRA) 6-2, 3-6, 7-6 (7/1) Anett Kontaveit (EST x12) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-1 Kirsten Flipkens (BEL) bt Katerina Siniakov (CZE) 6-3, 6-3 Vera Zvonareva (RUS) bt Magda Linette (POL) 1-6, 6-3, 6-1 Laura Siegemund (GER) bt Markta Vondrousov (CZE x10) 6-3, 6-7 (3/7), 6-4Arantxa Rus (NED) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 6-2, 6-3Christina McHale (USA) bt Iga Swiatek (POL) 6-2, 6-4