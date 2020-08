ATP/WTA Western & Southern Open results - 1st update

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Aug, 2020 ) :results from Friday's matches at the ATP and WTA Western & Southern Open in New York (x denotes seed): Men Semi-finals Milos Raonic (CAN) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x4) 7-6 (7/5), 6-3 Women Semi-finalsNaomi Osaka (JPN x4) bt Elise Mertens (BEL x14) 6-2, 7-6 (7/5)Victoria Azarenka (BLR) bt Johanna Konta (GBR x8) 4-6, 6-4, 6-1