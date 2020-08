ATP/WTA Western & Southern Open results - collated

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Aug, 2020 ) :results from Sunday's second day of the ATP and WTA Western and Southern Open at New York (x denotes seed): Men 2nd rd David Goffin (BEL x7) bt Borna Coric (CRO) 7-6 (8/6), 6-4 Stefanos Tsitsipas (GRE x4) bt Kevin Anderson (RSA) 6-1, 6-3 1st rd Tennys Sandgren (USA) bt Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 7-6 (9/7) Marcos Giron (USA) bt Mackenzie McDonald (USA) 7-6 (7/2), 7-5 Aljaz Bedene (SLO) bt Christian Garin (CHI x13) 6-4, 6-7 (8/10), 6-0 Karen Khachanov (RUS x11) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 6-4 Richard Gasquet (FRA) bt Jeffrey Wolf (USA) 6-4, 6-4 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Sebastian Korda (USA) 7-6 (7/3), 4-6, 7-5 Diego Schwartzman (ARG x9) bt Casper Ruud (NOR) 7-6 (7/2), 6-3 John Isner (USA x16) bt Hubert Hurkacz (POL) 7-5, 6-4 John Millman (AUS) bt Adrian Mannarino (FRA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/2) Daniel Evans (GBR) bt Andrey Rublev (RUS x10) 7-5, 3-6, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL x14) bt Ugo Humbert (FRA) 6-3, 6-4 Mrton Fucsovics (HUN) bt Norbert Gombos (SVK) 6-3, 6-4 Women 2nd rd Veronika Kudermetova (RUS) bt Karolna Pliskova (CZE x1) 7-5, 6-4 Alize Cornet (FRA) bt Sofia Kenin (USA x2) 6-1, 7-6 (9/7) 1st rd Elise Mertens (BEL x14) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-0, 6-2 Jessica Pegula (USA) bt Jennifer Brady (USA) 7-6 (7/5), 6-4 Catherine Bellis (USA) bt Oceane Dodin (FRA) 6-2, 3-6, 7-6 (7/1) Anett Kontaveit (EST x12) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-1 Jil Teichmann (SUI) bt Danielle Collins (USA) 6-3, 6-3 Marie Bouzkova (CZE) bt Anna Kalinskaya (RUS) 6-1, 7-5 Kirsten Flipkens (BEL) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-3, 6-3 Vera Zvonareva (RUS) bt Magda Linette (POL) 1-6, 6-3, 6-1 Laura Siegemund (GER) bt Marketa Vondrousova (CZE x10) 6-3, 6-7 (3/7), 6-4 Yulia Putintseva (KAZ) bt Zhang Shuai (CHN) 6-4, 6-3 Arantxa Rus (NED) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 6-2, 6-3 Ons Jabeur (TUN) bt Leylah Fernandez (CAN) 0-6, 6-4, 6-3Christina McHale (USA) bt Iga Swiatek (POL) 6-2, 6-4Caroline Garcia (FRA) bt Sloane Stephens (USA) 6-3, 7-6 (7/4)