ATP/WTA Western & Southern Open results - collated

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2020 ) :results from Tuesday's at the ATP and WTA Western & Southern Open at New York (x denotes seed): Men 3rd rd Jan-Lennard Struff (GER) bt David Goffin (BEL x7) 6-4, 3-6, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x3) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 6-3 Roberto Bautista (ESP x8) bt Karen Khachanov (RUS x11) 4-6, 6-3, 6-2 Novak Djokovic (SRB x1) bt Tennys Sandgren (USA) 6-2, 6-4 Reilly Opelka (USA) bt Matteo Berrettini (ITA x6) 6-3, 7-6 (7/4) Stefanos Tsitsipas (GRE x4) bt John Isner (USA x16) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) Milos Raonic (CAN) bt Andy Murray (SCO) 6-2, 6-2 Filip Krajinovic (SRB) bt Mrton Fucsovics (HUN) 6-2, 6-1 3rd rd Maria Sakkari (GRE x13) bt Serena Williams (USA x3) 5-7, 7-6 (7/5), 6-1 Elise Mertens (BEL/N.

14) bt Veronika Kudermetova (RUS) 6-2, 6-3 Anett Kontaveit (EST/N.12) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-3, 6-3 Johanna Konta (GBR/N.8) bt Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 6-2 Jessica Pegula (USA) bt Aryna Sabalenka (BLR x5) 6-2, 2-6, 6-3 Naomi Osaka (JPN x4) bt Dayana Yastremska (UKR x16) 6-3, 6-1Victoria Azarenka (BLR) bt Alize Cornet (FRA) 6-4, 7-5Ons Jabeur (TUN) bt Christina McHale (USA) 6-3, 6-0