Australia v Pakistan World Cup scoreboard

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2019 ) :Completed scoreboard in the World Cup match between Australia and Pakistan in Taunton on Wednesday: Australia A. Finch c Hafeez b Amir 82 D.

Warner c Imam b Shaheen 107 S. Smith c Asif b Hafeez 10 G. Maxwell b Shaheen 20 S. Marsh c Malik b Amir 23 U. Khawaja c Riaz b Amir 18 A. Carey lbw Amir 20 N. Coulter-Nile c Sarfaraz b Riaz 2 P.

Cummins c Sarfaraz b Hasan 2 M. Starc c Malik b Amir 3 K. Richardson not out 1 Extras (lb10, nb3, w6) 19 Total (all out, 49 overs) 307 Fall of wickets: 1-146 (Finch), 2-189 (Smith), 3-223 (Maxwell), 4-242 (Warner), 5-277 (Khawaja), 6-288 (Marsh), 7-299 (Coulter-Nile), 8-302 (Cummins), 9-304 (Carey), 10-307 (Starc) Bowling: Amir 10-2-30-5 (1w); Shaheen 10-0-70-2 (1nb, 1w); Hasan 10-0-67-1 (1nb, 3w); Riaz 8-0-44-1 (1w); Hafeez 7-0-60-1; Malik 4-0-26-0 (1nb) Pakistan Imam-ul-Haq c Carey b Cummins 53 Fakhar Zaman c Richardson b Cummins 0 Babar Azam c Richardson b Coulter-Nile 30 Mohammad Hafeez c Starc b Finch 46 Sarfaraz Ahmed run out 40 Shoaib Malik c Carey b Cummins 0 Asif Ali c Carey b Richardson 5 Hasan Ali c Khawaja b Richardson 32 Wahab Riaz c Carey b Starc 45 Mohammad Amir b Starc 0 Shaheen Shah Afridi not out 1 Extras (lb4, nb1, w9) 14 Total (all out, 45.

4 overs) 266 Fall of wickets 1-2 (Zaman), 2-56 (Babar), 3-136 (Imam), 4-146 (Hafeez), 5-147 (Malik), 6-160 (Asif), 7-200 (Hasan), 8-264 (Riaz), 9-265 (Amir), 10-266 (Sarfaraz) Bowling: Cummins 10-0-33-3 (1nb); Starc 9-1-43-2 (2w); Richardson 8.4-0-62-2 (2w); Coulter-Nile 9-0-53-1 (2w); Maxwell 7-0-58-0 (1w); Finch 2-0-13-1 (1w) result: Australia won by 41 runs Man-of-the-match: David Warner Toss: Pakistan Umpires: Nigel Llong (ENG), Ruchira Palliyaguruge (SRI)tv umpire: Ian Gould (ENG)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)