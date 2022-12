Australian Open golf scores - round three

Melbourne, Dec 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Dec, 2022 ) :Leading scores Saturday on day three of the Australian Open at the Victoria Golf Club in Melbourne.

The men's and women's events are taking place at the same time and at the same venue.

(AUS unless stated): Men 201 - Adam Scott 71-63-67 202 - Adrian Meronk (POL) 73-66-63 205 - Min Woo Lee 70-70-65, Haydn Barron 69-68-68 206 - Conor Purcell (IRL) 68-72-66, Josh Geary (NZL) 68-69-69 207 - David Micheluzzi 63-71-73, Ryo Hisatsune (JPN) 70-70-67, Nicolai Hojgaard (DEN) 67-71-69, Pierre Pineau (FRA) 67-71-69, Gunner Wiebe (USA) 69-68-70 208 - Jason Scrivener 72-70-66, Jarryd Felton 73-67-68, Dimitrios Papadatos 73-67-68, Velten Meyer (GER) 68-70-70, Luke Toomey 71-70-67 209 - Maverick Antcliff 74-69-66, John Lyras 72-71-66, Liam Johnston (SCO) 69-73-67, Lucas Herbert 70-72-67, Deyen Lawson 69-70-70, Takumi Kanaya (JPN) 69-72-68, Hayden Hopewell 73-68-68 --------------- Missed 54-hole cut: 213 - Cameron Smith 71-73-69 Women 203 - Jiyai Shin (KOR) 68-68-67 204 - Ashleigh Buhai (RSA) 69-69-66 205 - Hannah Green 68-66-71 208 - Grace Kim 66-72-70, So-Yeon Ryu (KOR) 69-69-70 210 - Minjee Lee 70-70-70 212 - Marina Alex (USA) 73-70-69, Stephanie Kyriacou 71-70-71, Yuri Yoshida (JPN) 72-69-71 214 - Jenny Shin (KOR) 70-73-71, Justice Bosio 71-71-72, Jennifer Kupcho (USA) 72-70-72 215 - Xiyu Lin (CHN) 73-70-72, Cassie Porter 75-73-67, Sarah Kemp 71-72-72217 - Fiona Xu (NZL)68-77-72, Stephanie Bunque 69-78-70218 - Sarah Jane Smith 73-73-72, Chonlada Chayanun (THA) 70-78-70