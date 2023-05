Auto racing: Indianapolis 500 - recent winners

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th May, 2023 ) :Last 10 winners of the Indianapolis 500 ahead of the 107th running at Indianapolis Motor Speedway on Sunday: 2022 - Marcus Ericsson (SWE) 2021 - Helio Castroneves (BRA) 2020 - Takuma Sato (JPN) 2019 - Simon Pagenaud (FRA) 2018 - Will Power (AUS) 2017 - Takuma Sato (JPN) 2016 - Alexander Rossi (USA) 2015 - Juan Pablo Montoya (COL) 2014 - Ryan Hunter-Reay (USA) 2013 - Tony Kanaan (BRA) Most number of Indianapolis 500 victories: 4: A.

J.

Foyt (USA) (1961, 1964, 1967, 1977), Al Unser Sr. (USA) (1970, 1971, 1978, 1987), Rick Mears (USA) 1979, 1984, 1988, 1991), Helio Castroneves (BRA) 2001, 2002, 2009, 2021) 3: Louis Meyer (USA) (1928, 1933, 1936), Wilbur Shaw (USA) 1937, 1939, 1940), Mauri Rose (USA) 1941, 1947, 1948), Johnny Rutherford (USA) 1974, 1976, 1980), Bobby Unser (USA) 1968, 1975, 1981, Dario Franchitti (GBR) 2007, 2010, 2012