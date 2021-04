Auto racing: IndyCar Grand Prix of Alabama results

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Apr, 2021 ) :results on Sunday in the IndyCar Grand Prix of Alabama at Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama: 1. Alex Palou (ESP/Chip Ganassi) 90 laps in 1hr 52min 53.0361sec (avg speed 110.025 mph) 2.

Will Power (AUS/Penske) 1:52:53.4377 3. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 1:52:56.

0242 4. Pato O'Ward (MEX/Arrow McLaren) 1:52:57.0102 5. Sebastien Bourdais (FRA/AJ Foyt) 1:53:03.7328 6. Rinus VeeKay (NED/Ed Carpenter) 1:53:06.9111 7.

Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) 1:53:11.7748 8. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi) 1:53:13.10619. Alexander Rossi (USA/Andretti) 1:53:13.596210. Romain Grosjean (FRA) 1:53:38.1166