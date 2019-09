Auto racing: IndyCar Grand Prix of Monterey results

San Francisco, Sept 22 (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Sep, 2019 ) :results on Sunday in the IndyCar Grand Prix of Monterey, final race of the 2019 season, at Laguna Seca: 1. Colton Herta (USA/Harding Steinbrenner), 90 laps in 1hr 53min 56.9845sec (avg speed 106.057 mph/170.68 km/h) 2. Will Power (AUS/Penske) at 0.5878sec 3. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 6.2404 4. Simon Pagenaud (FRA/Penske) same lap 5.

Felix Rosenqvist (SWE/Chip Ganassi) s.l.

6. Alexander Rossi (USA/Andretti) s.l.

7. Sbastien Bourdais (FRA/Dale Coyne) s.l.

8. Josef Newgarden (USA/Penske) s.l.

9. James Hinchcliffe (CAN/Schmidt Peterson) s.l.

10. Ryan Hunter-Reay (USA/Andretti) s.l.

Final standings after 17 races:1. Josef Newgarden (USA) 641 points, 2. Simon Pagenaud (FRA) 616, 3. Alexander Rossi (USA) 608, 4. Scott Dixon (NZL) 578, 5. Will Power (AUS) 550