Auto Racing: IndyCar Grand Prix of St. Petersburg

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Apr, 2021 ) :Top finishers on Sunday in the IndyCar Grand Prix of St. Petersburg on the 1.8-mile street circuit in St. Petersburg, Florida: 1. Colton Herta (USA/Andretti Autosport) 100 laps in 1h 51min 51.4115sec (avg speed: 96.552mph) 2. Josef Newgarden (USA/Penske) at 2.493sec 3. Simon Pagenaud (FRA/Penske) same lap 4. Jack Harvey (GBR/Meyer Shank) s.l.

5.

Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) s.l.

6. Takuma Sato (JPN/Rahal Letterman) s.l.

7. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi) s.l.

8. Will Power (AUS/Penske) s.l.

9. Rinus VeeKay (NED/Ed Carpenter) s.l.

10. Sebastien Bourdais (FRA/AJ Foyt) s.l.

Standings after 2 of 17 races:1. Alex Palou (ESP) 67 pts, 2. Will Power (AUS) 65, 3. Scott Dixon (NZL) 65, 4. Colton Herta (USA) 62, 5. Simon Pagenaud (FRA) 54