Auto Racing: IndyCar Iowa 250 race 1 results

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jul, 2020 ) :results on Friday in the first race of IndyCar's weekend double-header at Iowa Speedway in Newton, Iowa: 1. Simon Pagenaud (FRA/Penske) 250 laps in 1hr 41min 25.2939sec (avg speed 132.22 mph, 212.79 Km/h) 2. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 1:41:25.7893 3. Oliver Askew (USA/Arrow) same lap 4. Pato O'Ward (MEX/Arrow) s.l.

5.

Josef Newgarden (USA/Penske) s.l.

6. Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport) s.l.

7. Jack Harvey (GBR/Meyer Shank Racing) s.l.

8. Conor Daly (USA/Carlin) s.l.

9. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi) s.l.

10. Takuma Sato (JPN/Rahal Letterman Racing) at 1 lap Standings after five races1. Scott Dixon (NZL) 213 pts, 2. Simon Pagenaud (FRA) 163, 3. Pato O'Ward (MEX) 143, 4. Josef Newgarden (USA) 137, 5. Colton Herta (USA) 130