Auto racing: IndyCar results at Madison, Illinois

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Aug, 2020 ) :results on Saturday in the IndyCar race at 1.25-mile (2km) World Wide Technology Raceway in Madison, Illinois: 1. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 200 laps in 1hr 44min 30.7444sec (avg speed: 143.522 mph/231 Km/h) 2. Takuma Sato (JPN/Rahal Letterman Racing) at .1404sec 3. Pato O'Ward (MEX/Arrow McLaren) same lap 3. Colton Herta (USA/Andretti Autosport) s.l.

4. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi Racing) s.l.

5. Rinus VeeKay (NED/Ed Carpenter Racing) s.l.

6. Ryan Hunter-Reay (USA/Andretti Autosport) s.l.

7. Felix Rosenqvist (SWE/Chip Ganassi Racing) s.l.

8. Tony Kanaan (BRA/AJ Foyt enterprises) S.l.

9. Conor Daly (USA/Carlin) s.l.

10. Jack Harvey (GBR/Meyer Shank Racing) s.l.

Standings after eight races: 1. Dixon (NZL) 386 pts, 2. Newgarden (USA) 269, 3. O'Ward (MEX) 256, 4. Sato (JPN) 248, 5. Graham Rahal (USA) 226, 6. Simon Pagenaud (FRA) 223