Bangladesh v Sri Lanka first Test scoreboard

(@ChaudhryMAli88)

Chittagong, Bangladesh, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th May, 2022 ) :Scoreboard at stumps on the first day of the opening Test between Bangladesh and Sri Lanka in Chittagong on Sunday: Sri Lanka 1st innings O.

Fernando c Liton b Nayeem 36 D. Karunaratne lbw b Nayeem 9 K. Mendis c Nayeem b Taijul 54 A. Mathews not out 114 D. de Silva c Mahmudul b Shakib 6 D.

Chandimal not out 34 Extras (b4, nb1) 5 Total (4 wickets, 90 wickets) 258 Yet to bat: N.

Dickwella, R. Mendis, L. Embuldeniya, V. Fernando, A. Fernando Fall of wickets: 1-23 (Karunaratne), 2-66 (Fernando), 3-158 (Mendis), 4-183 (Dhananjaya), Bowling: Shoriful 13-1-38-0, Khaled 11-1-45-0 (nb1), Nayeem 16-2-71-2, Taijul 31-8-73-1, Shakib 19-7-27-1 Toss: Sri Lanka Umpires: Richard Kettleborough (ENG), Sharfuddoula (BAN)tv umpire: Joel Wilson (WIS)Match Referee: Chris Broad (ENG)