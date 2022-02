Bangladesh vs Afghanistan first ODI scoreboard

Chittagong, Bangladesh, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Feb, 2022 ) :Scoreboard of the first one-day international between Bangladesh and Afghanistan at the Zahur Ahmed Chowdhury Stadium in Chittagong on Wednesday Afghanistan innings Rahmanullah Gurbaz c Tamim b Mustafizur 7 Ibrahim Zadran c Yasir b Shoriful 19 Rahmat Shah c Mushfiqur b Taskin 34 Hashmatullah Shahidi c Mushfiqur b Mahmudullah 28 Najibullah Zadran c Mahmudullah b Shoriful 67 Mohammad Nabi c Mushfiqur b Taskin 20 Gulbadin Naib lbw b Shakib 17 Rashid Khan b Shakib 0 Mujeeb Ur Rahman c sub b Mustafizur 0 Yamin Ahmadzai c Mahmudullah b Mustafizur 5 Fazalhaq Farooqi not out 0 Extras (lb 5, w13) 18 Total (all out; 49.1 overs) 215 Fall of wickets: 1-11 (Gurbaz), 2-56 (Ibrahim), 3-79 (Rahmat), 4-102 (Hashmatullah), 5-165 (Nabi), 6-194 (Gulbadin), 7-194 (Rashid), 8-195 (Mujeeb), 9-214 (Zadran), 10-215 (Ahmadzai) Bowling: Mustafizur 9.

1-0-35-3 (w3), Taskin 10-0-55-2 (w6), Shakib 9-1-50-2 (w3), Shoriful 10-1-38-2 (w1), Mehidy 10-3-28-0.

Mahmudullah 1-0-4-1 Bangladesh innings Tamim Iqbal lbw b Farooqi 8 Liton Das c Gurbaz b Farooqi 1 Shakib Al Hasan b Mujeeb 10 Mushfiqur Rahim lbw b Farooqi 3 Yasir Ali b Farooqi 0 Mahmudullah c Gulbadin b Rashid 8 Afif Hossain not out 93 Mehidy Hasan not out 81 Extras (lb 11, w4) 15 Total ( six wickets; 48.5 overs) 219 Did not bat: Shoriful islam, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman Fall of wickets: 1-13 (Liton), 2-14 (Tamim), 3-18 (Mushfiqur), 4-18 (Yasir), 5-28 (Shakib), 6-45 (Mahmudullah) Bowling: Farooqi 10-1-54-4 (w2), Mujeeb 10-0-32-1, Yamin 5-0-35-0 (w1), Rashid 10-1-30-1, Nabi 10-1-32-0, Gulbadin 3.5-0-25-0 (w1) result: Bangladesh won by four wickets Toss: Afghanistan Umpires: Gazi Sohel (BAN), Masudur Rahman (BAN)tv Umpire: Tanvir Ahmed (BAN)Match Referee: Neeyamur Rashid (BAN)