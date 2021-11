Bangladesh vs Pakistan third T20I scoreboard

Dhaka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2021 ) :Scorecard of the third Twenty20 international between Bangladesh and Pakistan at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Monday: Bangladesh innings Mohammad Naim c and b Wasim 47 Najmul Hossain b Dahani 5 Shamim Hossain c Iftikhar b Qadir 22 Afif Hossain c Rizwan b Qadir 20 Mahmudullah Riyad c Wasim b Haris 13 Nurul Hasan c Qadir b Wasim 4 Mahedi Hasan not out 5 Aminul islam run out 3 Extras (b2, lb1, w2) 5 Total (seven wickets; 20 overs) 124 Did not bat: Taskin Ahmed, Shahidul Islam, Nasum Ahmed Fall of wickets: 1-7 (Najmul), 2-37 (Shamim), 3-80 (Afif), 4-111 (Naim), 5-116 (Nurul), 6-116 (Mahmudullah), 7-124 (Aminul) Bowling: Nawaz 1-0-2-0, Dahani 3-0-24-1(w1), Wasim 4-0-15-2, Haris 4-0-32-1(w1), Iftikhar 4-0-13-0, Qadir 4-0-35-2 Pakistan innings Mohammad Rizwan b Shahidul 40 Babar Azam c Naim b Aminul 19 Haider Ali c Najmul b Mahmudullah 45 Sarfaraz Ahmed c Naim b Mahmudullah 6 Iftikhar Ahmed c sub b Mahmudullah 6 Khushdil Shah not out 0 Mohammad Nawaz not out 4 Extras (lb 3, nb1, w3) 7 Total (five wickets, 20 overs) 127 Did not bat: Mohammad Wasim Jr, Usman Qadir, Haris Rauf, Shahnawaz Dahani Fall of wickets: 1-32 (Babar), 2-83 (Rizwan), 3-117 (Sarfaraz), 4-117 (Haider), 5-123 (Iftikhar) Bowling: Mahedi 4-0-19-0, Taskin 3.

1-0-16-0, Nasum 4-0-20-0 (w1), Shahidul 3.5-0-33-1 (w1, nb1), Aminul 4-0-26-1 (w1), Mahmudullah 1-0-10-3 result: Pakistan won by five wickets Series Result: Pakistan won series 3-0 Toss: Bangladesh Umpires: Masudur Rahman (BAN), Tanvir Ahmed (BAN)tv umpire: SharfuddoulaMatch Referee: Neeyamur Rashid (BAN)