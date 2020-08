Barcelona v Napoli starting line-ups

Barcelona, Aug 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Aug, 2020 ) :Teams for the Champions League last 16, second leg tie between Barcelona and Napoli in Barcelona on Saturday (1900 GMT) (first leg was drawn 1-1): Barcelona (ESP) 4-3-3 Marc-Andre Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Frenkie de Jong; Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann Coach: Quique Setien (ESP) Napoli (ITA) 4-3-3 David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Kalidou Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski; Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Insigne Coach: Gennaro Gattuso (ITA) Referee: Cuneyt Cakir (TUR)