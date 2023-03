Baseball: World Baseball Classic results - collated

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Mar, 2023 ) :results from the fourth day of the World Baseball Classic on Saturday: Pool A At Taichung, Taiwan: Panama bt Italy 2-0 Taiwan bt Netherlands 9-5 Pool B At Tokyo: Australia bt China 12-2 Japan bt Czech Republic 10-2 Pool C Colombia bt Mexico 5-4 (10 innings) United States bt Britain 6-2 Pool DPuerto Rico bt Nicaragua 9-1Venezuela bt Dominincan Republic 5-1