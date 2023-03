Bayern Munich v Paris Saint-Germain Champions League starting line-ups

Munich, Germany, March 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Mar, 2023 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Bayern Munich and Paris Saint-Germain on Wednesday (kick-off 2000 GMT): Bayern Munich (4-2-3-1) Yann Sommer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Kingsley Coman, Thomas Mueller (capt), Jamal Musiala; Eric Maxim Choupo-Moting Coach: Julian Nagelsmann (GER) Paris Saint-Germain (3-5-2) Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos (capt); Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappe Coach: Christophe Galtier (FRA) Referee: Daniele Orsato (ITA)