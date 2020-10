Bledisloe Cup - New Zealand 16 Australia 16

Wellington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Oct, 2020 ) :result of the Rugby Union international between New Zealand and Australia in Wellington on Sunday: New Zealand 16 Australia 16 H-t 8-3 Scorers New Zealand - Tries: Jordie Barrett, Aaron Smith. Penalties: Barrett (2) Australia - Tries: Marika Koroibete, Filipo Daugunu. Penalties: James O'Connor (2) Teams (15-1) New Zealand: Damian McKenzie; Jordie Barrett, Rieko Ioane, Jack Goodhue, George Bridge; Richie Mo'unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane, Shannon Frizell; Sam Whitelock, Patrick Tuipulotu; Ofa Tu'ungafasi, Codie Taylor, Joe Moody Replacements: Dane Coles, Karl Tu'inukuafe, Tyrel Lomax, Tupou Vaai, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Anton Lienert-Brown, Caleb Clarke Australia: Tom Banks; Filipo Daugunu, Hunter Paisami, Matt Toomua, Marika Korobiete; James O'Connor, Nic White; Pete Samu, Michael Hooper (capt), Harry Wilson; Matt Philip, Lukhan Salakaia-Loto; Taniela Tupou, Folau Fainga'a, James Slipper.

Replacements: Jordan Uelese, Scott Sio, Allan Alaalatoa, Rob Simmons, Rob Valetini, Jake Gordon, Noah Lolesio, Reece Hodge.

Referee: Paul Williams (NZL)