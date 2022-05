CAF Champions League final: Al Ahly factfile

(@ChaudhryMAli88)

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th May, 2022 ) :Factfile for CAF Champions League finalists Al Ahly of Egypt: Formed: 1907 Home grounds: Cairo International Stadium (capacity: 75,000) and Al Salam Stadium (30,000) Popular name: Red Devils Possible team (EGY unless noted): Mohamed el Shenawy (capt); Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul (TUN); Hussein el Shahat, Hamdy Fathy, Aliou Dieng (MLI); Taher Mohamed, Percy Tau (RSA), Ahmed Abdel Kader Coach: Pitso Mosimane (RSA) Route to final: Round of 32: Garde Nationale (NIG) 6-1 home, 1-1 away; Group A: Al Hilal (SUD) 1-0 0-0, Mamelodi Sundowns (RSA) 0-1 0-1, Al Merrikh (SUD) 3-2 3-1; Quarter-finals: Raja Casablanca (MAR) 2-1 1-1; Semi-finals: Entente Setif (ALG) 4-0 2-2Scorers: 6 - Mohamed Sherif; 3 - El Shahat, Tau; 2 - Abdel Kader, Mohamed 'Afsha' Magdy; 1 - Abdelmonem, El Soulia, Fathy, Mahmoud Kahraba, Maaloul, Mohamed, Mustafa Karshoum (Merrikh)-own goalPrevious Champions League appearances: 1998 - first round, 1999 - Group A, 2000 - Group B, 2001 - champions, 2002 - Group A, 2004 - first round, 2005 - champions, 2006 - champions, 2007 - runners-up, 2008 - champions, 2009 - second round, 2010 - semi-finals, 2011 - Group B, 2012 - champions, 2013 - champions, 2014 - second round, 2015 - second round, 2016 - Group A, 2017 - runners-up, 2018 - runners-up, 2019 - quarter-finals, 2020 - champions, 2021 - champions