CAF Confederation Cup final: Pyramids factfile

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Oct, 2020 ) :Factfile for CAF Confederation Cup finalists Pyramids of Egypt: Full name: Pyramids Football Club Formed: 2008 (as Al Assiouty Sport.

Name changed to Pyramids in 2018) Ground: 30 June Stadium, Cairo (capacity: 30,000) Coach: Ante Cacic (CRO) Captain: Abdallah el Said Standard team: El Mahdy Soliman; Ahmed Tawfik, Ali Gabr, Ahmed Mansour, Mohamed Hamdy; Omar Gaber, Nabil Emad; Mohamed Farouk, El Said, Eric Traore (BUR); John Antwi (GHA) Path to final: Preliminary round - Etoile (CGO) 5-1 (4-1 home, 1-0 away); last 32 - CR Belouizdad (ALG) 2-1 (1-1 1-0); play-offs - Young Africans (TAN) 5-1 (3-0 2-1); Group A - Al Masry (EGY) 2-0 2-1, Enugu Rangers (NGR) 0-1 3-1, Nouadhibou (MTN) 6-0 1-0; quarter-finals - Zanaco (ZAM) 3-1 (0-1 3-0); semi-final - Horoya (GUI) 2-0Scorers: 6 - Farouk, Traore, 5 - Antwi, 4 - El Said, 2 - islam Issa, 1 - Ahmed Ali, Mohamed el Gabbas, Emad, Gabr, Ibrahim Hassan, Wilfried Kanon (CIV), Amor Layouni (TUN), MansourConfederation Cup record: First appearance