Chelsea v Atletico Madrid Champions League starting line-ups

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Mar, 2021 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Chelsea and Atletico Madrid at Stamford Bridge on Wednesday (2000 GMT kick-off, 1-0 agg): Chelsea (3-4-3) Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rudiger; Reece James, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Marcos Alonso; Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner Coach: Thomas Tuchel (GER) Atletico Madrid (4-4-2) Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Jose Maria Gimenez, Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke, Saul Niguez, Yannick Carrasco; Joao Felix, Luis Suarez Coach: Diego Simeone (ARG) Referee: Daniele Orsato (ITA)